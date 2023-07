De Laurentiis presenta le maglie…E ne dice tante! Dallo Giuntoli Juventino…Al “Bivio” Osimhen!

Aurelio De Laurentiis presenta le nuove maglie tricolori su MSC World Europe, ci sono presenti il presidente della MSC Crociere, Leonardo Massa, a la new-entry, sostituisce Amazon, ebay nella persona della dott.ssa Alice Acciardi, ed entrambi hanno presentato e formula il rapporto che si avrà con la SSC Napoli negli anni a venire!

Il Presidente ha parlato ha tutto tondo del futuro prossimo del Napoli, di Giuntoli, Osimhen, Itakura, i procuratori, i calciatori in scadenza, insomma un cantiere aperto che non sa ancora che nave costruire, distraendo gli operai, che sarebbero i tifosi, con tanta filosofia e poca certezza.

Ma lascio a voi lettori ogni tipo di giudizio, con il video integrale della conferenza su MSC atta alla presentazione della maglia tricolore, ponendovi un quesito, a vostro dire, riconfermando il lavoro straordinario del bilancio sano, com ‘e che una società’ che vince un titolo, ed incassa milioni di euro dalla Champions, senza dimenticare la vittoria dello scudetto…deve attendere i soldi di Kim per comprare un calciatore che ancora manca nella rosa? Forse Bellinazzo potrebbe spiegarcelo, visto che lui stesso ha parlato di sostanziosa liquidità’ in possesso del Calcio Napoli.

Ma mi limito a riportare la cronaca, e la stessa dice…che il Napoli non ha ancora il difensore centrale…oltre che il contratto di Osimhen , il quale resta ancora un qualcosa di poco gradevole sotto il profilo strettamente gestionale.

De Laurentiis presenta la maglia tricolore…e non solo!

