De Laurentiis preannuncia l’esonero.

Il Presidente del Napoli è intervenuto questa mattina, all’Università di Roma, Luiss, dove tra le altre cose ha parlato anche della situazione Napoli.

All’interno di una tavola rotonda, organizzata da Inpiu’, Aurelio De Laurentiis ha trattato subito l’argomento Garcia:

“Con Garcia sto vivendo un momento no. Ogni decisione affrettata è sbagliata. Ora testa bassa e lavorare. A me dispiace quando devi esonerare qualcuno. Ma nel calcio purtroppo avviene di dover far questo, con la morte nel cuore”

Un messaggio che appare già come un testo, da titoli di coda. Anche se nello specifico il Patron azzurro si stava rivolgendo anche, alla situazione del Bari. Poi però rincara la dose, con un’ affermazione che sa di pentimento:

“Quando prendi un allenatore che non conosce più il calcio italiano, forse fa fatica. Sarebbe accaduto a chiunque altro. L’unica responsabilità che ho avuto, oltre a scegliere l’allenatore è che non ho avuto la possibilità, di stargli vicino tutti i giorni, a Castel Volturno”

Torna anche sul tema caldo, della Supercoppa Italia, che il Napoli non vuole giocare in Arabia:

“I paesi arabi devono regolarizzarsi nel rispetto delle donne e del lavoro. C’è una situazione in Israele, che potrebbe portare ad un blocco aereo su quei territori. Facciamola all’Olimpico, tutto questo solo per guadagnare qualche milione in più. Non è che voglio boicottare, ho detto solo ragionate”

Intanto il Presidente azzurro continua a ragionare sulla panchina del Napoli, dopo queste ultime dichiarazioni, sembra evidente, che il futuro di Garcia sia quanto mai segnato.

