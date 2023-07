De Laurentiis – Osimhen. Passo a Due

Oramai è chiaro.

De Laurentiis attende Osimhen.

Aurelio e la SSC Napoli sono nelle mani e nei pensieri di Victor.

Sulla vendita o la decisione di rimanere, verte il modo in cui il presidente farà seriamente mercato.

Sono in ballo troppi soldi e la cifra a tre zeri, sposta non solo il modus napoletano ma probabilmente anche quello italiano. 100 e passa milioni per Osimhen, possono far nascere un valzer di attaccanti in mezza Europa.

Il Napoli infatti potrebbe d’improvviso, poter investire cifre importanti e bussare a porte di club di primo livello.

Della serie: se Osimhen piace davvero al Psg, al Napoli potrebbe ad esempio interessare Morata dell’Atletico Madrid.

Il mercato lo fa De Laurentiis e delle preferenze di Garcia conosciamo pochissimo.

C’è gran silenzio su questo.

Osimhen insomma è il vertice del progetto Napoli 2024.

Attende de Laurentiis e rimane alla finestra.

È presto ma grandi nomi liberi, nomi da campioni d’Italia, pochi ne vediamo in giro.

Sarà un valzer?

Vedremo.

