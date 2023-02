De Laurentiis: Osimhen non è in vendita!

Messaggio chiaro, quello del presidente del Napoli, intervistato dalla Bild. Il quotidiano tedesco, alla vigilia della sfida di Champions, contro l’Eintracht, ha voluto conoscere da vicino, il numero 1 del prossimo avversario. Nonostante le voci di possibili offerte faraoniche, per l’attaccante nigeriano, da parte dei top club europei, ADL non tentenna di un centimetro:

“Osimhen non è in vendita. I nostri giocatori sono molto richiesti, ma non devo vendere nessuno. Noi non abbiamo debiti..”

Una frecciata, non troppo velata, alle situazioni finanziarie di molte squadre di serie A, costrette a cedere i pezzi migliori. Frutto di un mercato virtuoso, che ha dato la possibilità al club partenopeo, di allestire una squadra competitiva, senza creare buchi nel bilancio. L’attenzione tedesca, poi si sposta inevitabilmente, alla prossima partita di Champions league, dove si avranno a confronto due scuole di pensiero di livello, quella italiana e della Bundesliga. Così come sottolineato dallo stesso De Laurentiis, che riconosce nel calcio tedesco, un ostacolo non di poco conto :

“All’inizio l’impressione è stata quella di un sorteggio non difficile, ma in realtà non è esattamente così. Non a caso stanno lottando per il campionato in Germania. Non dobbiamo pensare di essere migliori: lo ha fatto lo scorso anno il Barcellona, in Europa League, poi i catalani sono stati eliminati. Non dobbiamo commettere lo stesso errore”

Pensiero poi sulle possibilità in coppa, per ADL nulla è precluso:

“Credo che il Napoli possa vincere la Champions League, proprio come dicono i bookmaker, che ci vedono come quarta o quinta candidata. Ci sono squadre più forti, vedremo”

Sulla stagione del Napoli, invece il Presidente non teme, cali di rendimento:

“Se hai una buona squadra, in una società sana, con un grande allenatore, perché dovresti crollare? Siamo come un’azione in borsa che sta salendo. Se non stanno accadendo cose negative e fuori dall’ordinario, non c’è motivo per cui dovremmo perdere terreno. Non penso alla paura, sono fondamentalmente un guerriero. I risultati di quest’anno, sono frutto di dieci anni di programmazione”

Dieci anni in cui il patron del Napoli, ha raccolto le macerie di una società fallita, portandola ora, al vertice italiano ed europeo. Non riconoscerlo sarebbe un falso storico. Per questo ADL vuole un ambiente intorno, più sereno possibile, ribadendo in chiusura di intervista, il progetto ambizioso del Napoli:

“Se voglio produrre un buon spettacolo, devo avere i migliori interpreti. E io li ho. Nei 400 film che ho prodotto, ho avuto i migliori attori, i migliori registi, del cinema italiano e mondiale. Così come nel calcio, con Lavezzi, Cavani, Hamsik, Higuain. Non credo che giocatori come Kvaratskhelia e Osimhen, se ne vadano, in estate”

Parole che suoneranno come musica, nelle orecchie dei tifosi, che di questo Napoli, non vogliono perdere nulla.

