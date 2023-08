“De Laurentiis non vuole fare la parte di chi vuole cedere. Pubblicamente chiederei: ‘A 10 milioni più riduzione clausola e bonus, magari anche con una percentuale a voi sulla rivendita, che fate, rimanete?…” Diretto, come sempre, Enrico Fedele

Enrico Fedele è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per commentare la vicenda Victor Osimhen: “Sembra di assistere ad un continuo sì-no-no-sì. De Laurentiis non vuole fare la parte di chi vuole cedere, per la sua onnipotenza. Deve fare una sola cosa: ascoltare gli uomini di calcio. Deve fare una conferenza stampa insieme all’agente Roberto Calenda e dire: ‘Ecco qui il contratto, firma. Quanto vuoi? Dimmi adesso se sì o no, davanti a tutti, perché le tarantelle non si fanno’…”.

“Al manager di Osimhen – ha aggiunto Fedele – pubblicamente chiederei: ‘A 10 milioni più riduzione clausola e bonus, magari anche con una percentuale a voi sulla rivendita, che fate, rimanete?’. Il problema è che De Laurentiis non vuole passare per sconfitto, in questa trattativa, come lo è stato per Piotr Zileinski e Luciano Spalletti, dal momento che prima avevano annunciato una cosa e poi ne hanno fatta un’altra” ha concluso l’ex dirigente e procuratore sportivo.

