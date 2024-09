De Laurentiis: Napoli non è più un club di passaggio !

È tornato a parlare il presidente del Napoli, in occasione della conferenza stampa di presentazione, della nuova partnership con Sorgesana.

Nella giornata di oggi, il Patron azzurro si è anche commosso, nel ricordare i venti anni, di presidenza:

“Faccio un bilancio ultra positivo, di questi miei venti anni con il Napoli. Abbiamo dimostrato che in questa città si può e si deve lavorare. Il Napoli non è più un club di passaggio, abbiamo speso 150 milioni sul mercato, ma non sono impazzito, sono la base di un cambiamento totale”

Poi entra deciso, in tema di cambiamento, soprattutto per ciò che riguarda le infrastrutture:

“Da qualche anno siamo diventati un club europeo a tutti gli effetti. Una parte sportiva, un’altra dedicata al marketing. Ma servono anche le infrastrutture. Ci sono due progetti: il centro sportivo, per mettere insieme squadra e settore giovanile; abbiamo chiesto al Comune, di effettuare noi la bonifica su Bagnoli, per non gravare sui cittadini. Poi vogliamo acquistare e riqualificare il Maradona”

Il tema stadio è molto a cuore di De Laurentiis, non manca occasione per rimarcarlo:

“Aspettiamo l’ok del Comune, per l’acquisto, anche in vista degli Europei del 2032. Senza fare polemica, ma la data è vicina, non possiamo aspettare. A breve ci sarà il nostro centenario e siamo pronti a stupirvi. Sono passati 20 anni, ma per me tutto è appena cominciato”

Su quest’ultima frase è scattata la commozione, del Presidente. Un De Laurentiis che ha capito, che il momento per fare un balzo in avanti è adesso. Napoli non può perdere il treno Europei, non solo per l’impianto sportivo, ma per un rilancio completo, di squadra e città.