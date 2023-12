De Laurentiis fa di Napoli il suo palcoscenico

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, non perde occasione per accentrare i riflettori della scena su di sé.

Atteggiamenti forti ai quali il produttore cinematografico romano negli anni ci ha abituato a vedere, portando inevitabilmente stampa ed opinione pubblica ad analizzare, commentare, criticare o appoggiare esternazioni spesso “cinematografiche”.

Stavolta è toccato proprio durante l cerimonia di consegna da parte del Comune di Napoli della cittadinanza onoraria al tecnico Campione d’Italia, oggi CT della Nazionale, Luciano Spalletti.

La storia tra i due racconta di tanti momenti di tensione, a volte ben nascosti dai risultati di una stagione esaltante culminata con il tricolore. Ma il rapporto tra i due era esploso già a gennaio 2023, dove tra mancati rinnovi e paci di blocco, il braccio di ferro porta alla separazione, con i risultati visibili.

Ma al di là di battaglie legali ancora in corso tra i due contendenti, non sono mancate le occasioni tra i due per incontrarsi di nuovo.

Alla consegna del titolo di Cittadino Napoletano onorario a Luciano Spalletti è stata il perfetto spotlight per il presidente.

Passano sicuramente in secondo piano quelle che potrebbero essere considerate scelte scellerate, tra situazioni contrattuali complicate ed una campagna acquisti che non sta portando i frutti sperati.

Napoli non si accontenta? Ma dopo uno scudetto sembra doveroso voler continuare a vincere, o almeno mantenere alto il livello agonistico.

Oggi il bilancio del Napoli è da record, ma nel calcio moderno bisogna continuare a migliorare, la stagione del Napoli campione è passata, e bisogna a lavorare al Napoli del presente e del futuro.

