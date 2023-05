De Laurentiis: Luis Enrique pensa alla Premier!

Nel corso del TG3 edizione Campania, il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha parlato a 360°, su tutte le questioni che tengono banco, in queste ore.

A cominciare dal tema caldo dell’allenatore. Dopo la separazione ufficiale ormai, da Spalletti, il Patron azzurro, sgombera subito il campo da equivoci:

“Stiamo valutando allenatori per fare il 433, coi nostri giocatori straordinari che vogliamo tenere. Sul tavolo ci sono una decina di nomi che sto valutando, che si possono cimentare con questo modulo. Si sceglierà il migliore per proseguire il ciclo, ho bisogno di tutto l’appoggio dei tifosi. Quando c’è un cambiamento ci possono essere momenti che non devono spaventare, perché tutto serve per migliorarsi. Il mio vantaggio è che non gioco a calcio, ma so fare l’imprenditore, non mi lascio trasportare dal sentimentalismo, devo essere razionale”

Il nome più adatto a proseguire questo ciclo vincente, che circola di più è quello di Luis Enrique. De Laurentiis è attratto dall’idea, ma non si sbilancia:

“È un nome che mi piace, ha fatto molto bene col Barcellona. Vuole andare in Premier League, però. Competiamo con campionati più attraenti del nostro. Posso dirgli che a Napoli si mangia bene, che dalla finestra si può ammirare il golfo e non la nebbia, ma queste sono chiacchiere. I soldi che girano in Inghilterra sono più attraenti”

L’obiettivo per il prossimo anno è migliorare il cammino europeo. Un sogno al quale ADL non vuole rinunciare:

“Guardo solo al futuro, quello già fatto serve da stimolo. Poi ci sono gli avversari e la Dea bendata nei sorteggi. Le manifestazioni europee andrebbero modificate, ma lì non posso incidere. Faremo del nostro meglio per accontentare i tifosi, che sono il nostro bene. Noi lavoriamo per loro e devono sostenerci, uniti si vince”

Tantissime polemiche in queste ore, per il caos biglietti. Molti tifosi non potranno andare allo stadio, De Laurentiis tranquillizza tutti, anche in questo:

“Vi vorrei tutti allo stadio, si parla di 250mila persone in coda virtuale, ma probabilmente ne erano molti di più. La RAI ci ha aiutato con la diretta, con la grande festa, che tutti potranno seguire. Ci saranno cantanti, attori, con Stefano De Martino in conduzione. Tanti personaggi, come Gigi D’Alessio, Nino D’angelo, Emma a raccontare questo grande sentimento azzurro”

Una chiusura di campionato, in grande stile, con la speranza che il futuro, sia ancora ricco di queste gioie.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati