De Laurentiis in Germania per Kvaratskhelia.

De Laurentiis vola in Germania per blindare Kvaratskhelia.

Alla vigilia della presentazione ufficiale di Antonio Conte, il Napoli vuole subito mettere il nuovo allenatore, nelle migliori condizioni, per iniziare la nuova stagione.

Nella giornata di ieri c’è già stato un primo incontro, tra il Presidente azzurro e Mario Giuffredi, per risolvere il caso Di Lorenzo.

Conte vuole costruire il nuovo Napoli, partendo proprio dal capitano e da Khvicha Kvaratskhelia.

Proprio per questo motivo, come riportato dal Corriere dello Sport, nei prossimi giorni è previsto, un viaggio in Germania, del Patron azzurro e il ds Manna.

Obiettivo, rinnovo contrattuale per il talento georgiano, per mettere fine ad una delle questioni, più spinose, in casa partenopea.

Kvaratskhelia ha un contratto con scadenza nel 2027, le intenzioni della dirigenza partenopea, sono quelle di prolungamento al 2029, con adeguamento dell’ingaggio.

Inevitabilmente nella conferenza stampa, di domani, una delle domande che verranno poste ad Antonio Conte, riguarderà proprio il futuro del talento georgiano.

Potrebbe essere proprio il tecnico salentino, a mettere fine alla querelle, annunciando la permanenza di Kvara, oltre a quella di Di Lorenzo.

Punti fermi sui quali, il Napoli vuole ripartire, per poi costruire la squadra, sulle lacune evidenziate nell’ultimo anno, soprattutto nel reparto difensivo.

Da questo punto di vista, anche De Laurentiis, ovviamente presente a palazzo Reale, potrà fornire spunti interessanti.

Questioni di ore ormai, per dare forma al nuovo Napoli, di Antonio Conte.