“De Laurentiis imbufalito, riflette sul futuro del tecnico Garcia” Il Mattino nel dopo Napoli-Fiorentina

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a fine match è sceso negli spogliatoi, furioso per la prestazione e per il risultato contro la Fiorentina. Ne parla oggi il Mattino, ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“De Laurentiis è deluso, sconcertato: scende negli spogliatoi a fine gara, è nero, furioso. Nessun faccia a faccia con Garcia, però. Va alla sosta con -3 dalla zona Champions: perplesso, c’è qualcosa che non torna. Lui è convinto che il Napoli sia una Ferrari. E Garcia adesso è osservato speciale. E questi sono giorni di riflessione, ma non di decisioni. Il tecnico non rischia il posto adesso, ma dopo la sosta serve il cambio di passo. A cominciare dalle trasferte di Verona e Berlino“.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati