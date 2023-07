De Laurentiis, il divo

“Anche Tu che sei del Trentino, gioisci”.

Il patron è solo sul palco.

Il Napoli è giunto a Dimaro, soprattutto è arrivato De Laurentiis.

Jeans, camicia e occhiali da sole scuri.

Il divo.

Il campo è tutto per il patron.

A Dimaro, bastano poche ore ed Aurelio ritrova il suo sfavillante ruolo di protagonista.

Giro di campo, autografi, incontro con la folla, è un divo che si concede ai fans. Divo e benefattore.

Sono due elementi che il presidente ama infinitamente.

Lo rimarca ad ogni passo.

“Io so io” diceva il marchese del Grillo.

Non si offenda presidente, facciamo ironia. Fa caldo e di pallone ancora c’è poco.

“Dimaro è ogni anno un nuovo record. Dovrà adeguarsi alla potenza di Napoli e della Campania”.

Tradotto: Dimaro dovrà crescere ed investire per poter ancora ospitare il Napoli 2023 /2024.

Messaggio chiaro ai naviganti.

I campioni d’Italia passano alla cassa.

Radio, diritti tv o città-ritiro, il messaggio è chiaro.

Siamo il Napoli universale e chi non è all’altezza si faccia da parte.

De Laurentiis non fa giri di parole. Questo può essere considerato un vantaggio. I personaggi che ama ed interpreta li conosciamo.

Il gallo cedrone di Verdone ed il Marchese del Grillo dell’infinito Alberto Sordi.

Romani.

Tutti romani.

3 personaggi in cerca del cerchio perfetto.

