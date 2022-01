De Laurentiis ha messo Insigne alla porta, il retroscena

Sin dalla scorsa stagione, il Napoli era consapevole di avere uno dei pilastri della squadra, il capitano, in scadenza contrattuale, in vista di giugno 2022. Le intenzioni del presidente azzurro sono parse abbastanza chiare già dalla conferenza stampa indetta questa estate, durante la quale ha parlato del fatto che servisse un ridimensionamento del monte ingaggi. Ridimensionamento che fatichiamo a capire perché sia necessario.

Il primo errore è stato commesso non iniziando le trattative per il rinnovo del contratto di Lorenzo Insigne al termine della scorsa stagione, perché, parliamoci chiaro: c’è stato tutto il tempo da maggio ad agosto. ADL non ha voluto saperne. Poco dopo il primo incontro avuto con Vincenzo Pisacane, l’agente di Lorenzo, il patron ha rilasciato un’intervista nella quale parlava del proprio capitano come fosse l’ultimo arrivato, dichiarando che se ne sarebbe fatto una ragione qualora il 24 avesse deciso di non rinnovare.

Sono passati mesi interi e la trattativa è rimasta in fase di stallo con De Laurentiis che dalla sua offriva un rinnovo al ribasso ed Insigne che chiedeva gli venisse riconosciuto quanto fatto per la propria squadra del cuore. Perché è bene ricordare che solo nell’arco della scorsa stagione ha totalizzato 19 reti ed 11 assist trascinando la propria squadra per tutto il girone di ritorno.

Sicuramente non ha aiutato l’inserimento del Toronto che ha offerto una cifra spaziale ed irrinunciabile a Lorenzo, il quale, come si dice a Napoli: “è bravo ma nun è fesso”. Perché parliamoci chiaramente, se la squadra per cui giochi ti offre 3.5 milioni (meno di quanto guadagni attualmente) e se ne presenta un’altra che vuole riconoscerti il valore che meriti, non c’è amore che regga.

Addirittura si parla del fatto che Lorenzo abbia a lungo aspettato un cenno d’adesione da parte del proprio presidente, riducendosi ad accettare anche ‘solo’ 4 milioni annui, ma che la risposta ricevuta sia stata negativa. In più, sembra anche che Vincenzo Pisacane stesso abbia telefonato al patron per far proseguire questo matrimonio, ma che anche in questo caso De Laurentiis non abbia voluto trovare alcun punto d’incontro.

Allora è proprio il caso di dirlo: De Laurentiis ha messo alla porta Insigne. Probabilmente perché non ha mai perdonato quanto accaduto in una tarda notte di dicembre, quando ebbe luogo l’ammutinamento.

