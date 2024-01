De Laurentiis – Gravina: Giorno vs Notte

“La Maggioranza vince sempre ma è la Minoranza ribelle che cambia il mondo”. Si, vero ma serve saper proporre il Cambiamento. Politica e Comunicazione. Lasciamo perdere il rabdomante. Spalletti ama il suo personaggio.

Mangiafuoco.

Concentriamo la riflessione su ciò che ha detto riguardo De Laurentiis e Gravina.

Diavolo ed acqua santa?

Don Camillo e Peppone in salsa moderna?

A De Laurentiis l’idea non dispiacerebbe.

Nel suo carattere fumantino e ribelle c’è sempre spazio per qualcosa che sia cinematografico.

Cine panettone in federazione potrebbe intitolarsi la serie.

Vale la pena pensare a quanto detto da Spalletti, proprio in virtù di quanto il presidente del Napoli alla fine di Napoli-Monza, ha sostenuto.

Attacco per niente velato ai vertici arbitrali e federali. Nel mirino Rocchi e Gravina.

In sintesi, troppe ammonizioni , un calcio troppo spezzettato, rovina lo show. Occorre tutela per chi propone una modalità “spettacolare”.

De Laurentiis e Gravina come giorno e notte ha detto il neo ct Luciano Spalletti.

Non ha ben spiegato a cosa nello specifico si riferisse, probabilmente tutto e nulla. Tutto più che nulla si potrebbe dire.

Luciano, conosce perfettamente i due. Un ex presidente ed uno attuale.

Due presidenti ma che come ovvio appare, diversi per atteggiamento, modalità e mission.

De Laurentiis guarda al suo giardino, Gravina, eletto da tutti gli altri colleghi presidenti, è tenuto a tutelarli tutti. Politica complessa.

Ci si metta anche che Gravina oltre ad amministrare, deve vendere in ogni dove il prodotto “calcio Italia”.

Proprio per questo si va a giocare in Arabia la Supercoppa.

Posizionare il prodotto sui mercati esteri.

Lavoro da manager aziendale. Bancario più che sportivo. Questo è quanto. I club intendono così il calcio. Profitto in primis.

I più grandi prima dei piccoli è naturale. Senza Juventus ed Inter non esisterebbe Sassuolo, Empoli o Salernitana.

Chiarissimo.

Questione di interessi economici legati ai bacini di utenza.

Tanto elementare quanto estraneo alla democrazia. È show business, prendere o lasciare.

Pedagogista dello Sport

