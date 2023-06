De Laurentiis: Giuntoli resta!

Conferenza stampa del Napoli per presentare il ritiro in Abruzzo, dove il Presidente De Laurentiis è stato un vero e proprio fiume in piena. Dal prossimo allenatore al direttore sportivo, il Patron azzurro ne ha per tutti:

“Cerco un manager? Io non ho bisogno di manager, c’è una squadra di management. Giuntoli è un direttore sportivo, ha un contratto con noi fino al 30 Giugno 2024. Non vedo il motivo della domanda, se resta o meno”

Affermazione che ha gelato un po’ tutti quanti, immaginiamo soprattutto il DS partenopeo, che si vedeva già in casacca bianconera. Ovviamente un incontro tra le parti, ci dovrà essere nei prossimi giorni, al di là delle dichiarazioni del Presidente. Le domande si susseguono e visto che stasera, ci sarà la finale di Conference League, un pensiero sul tecnico viola è inevitabile:

“Guarderò la finale, ma non tanto perché io sia interessato a Italiano. Gli feci i complimenti quando vinse con lo Spezia, al Maradona, un bravissimo allenatore, ma è impegnato con la Fiorentina. Poi se dovesse decidere di rompere gli equilibri col suo club, lo prenderei in considerazione. Nella mia lista di 40 nomi non l’ho messo, perché ha un altro anno di contratto”

Una mezza finestra aperta c’è anche per Sarri:

“Ho un rapporto amicale con chi ha allenato il Napoli. Non farei del bene a nessuno, a farlo tornare, però mai dire mai”

In ogni caso ADL si è dato una scadenza, quella del 27 Giugno, per decidere il prossimo allenatore del Napoli. Anche per avere la possibilità di preparare l’organizzazione del ritiro, a cui il Presidente del Napoli, tiene molto:

“La preparazione atletica è ciò che più ci è caro. Devo verificare la lista di 40 nomi che ho fatto, se sono adatti a fare il 433. Adatti a linea di difesa e attacco alta, capirne il carattere, capire se sono culturalmente immettibili, nella cultura partenopea. Un discorso che richiede tempo”

Tempo ma non troppo, almeno stando alle parole di De Laurentiis, che nel suo monologo parla anche di mercato:

“Per il momento non venderemo nessun calciatore, casomai integreremo qualcun altro. L’anno scorso abbiamo inaugurato un ciclo, mi auguro che possa andare avanti per anni. Dobbiamo cercare di rafforzarci ancora di più, in Europa”

Concetto già ribadito in altre occasioni. Da capire ora chi avrà l’onere e l’onore, di sedere sulla panchina azzurra. Chi dei 40 nomi sarà il prescelto e soprattutto, chi sta facendo il mercato in queste ore. Secondo De Laurentiis, Giuntoli lavora per il Napoli, come nulla fosse. Sicuramente quella di oggi è sembrata solo una puntata, di una lunga estate, piena di colpi di scena.

