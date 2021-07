De Laurentiis getta Insigne in pasto ai tifosi: “Se s’è stancato di Napoli…”

A margine della mostra fotografica “Diego Armando Maradona: Il riscatto sociale attraverso lo sport”, inaugurata questa mattina presso il Centro Commerciale Jumbo di Trentola Ducenta, si è tenuta una tavola rotonda. Tra gli invitati c’era anche il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che per impegni professionali ha preferito intervenire in collegamento video.

Non sono mancate le classiche dichiarazioni senza alcun filtro, da parte del produttore romano. Specialmente quando ADL s’è soffermato sulla situazione di Lorenzo Insigne, il cui contratto, scadrà il prossimo 30 giugno. Le parole di De Laurentiis non lasciano presagire nulla di buono sul fronte rinnovo. Anzi, gettano il folletto di Frattamaggiore in pasto ai tifosi.

“Lorenzo sa di essere un prodotto del vivaio e infatti ho ripreso Giuseppe Santoro che scovò Insigne: avevo bisogno di uno che conoscesse il territorio. Se poi Insigne si è stancato e vuole andare in giro per l’Europa è una sua scelta…“.

Insomma, le affermazioni del plenipotenziario partenopeo, piuttosto che orientarsi alla distensione, funzionale a mediare con l’entourage del capitrano, non fanno altro che mettere ulteriore pressione sulle spalle di Lorenzinho.

