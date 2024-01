De Laurentiis esclude l’arrivo di Mourinho: “Il suo futuro non è in azzurro”

Tengono banco le parole di Aurelio De Laurentiis sall’uscita dell’Assemblea di Lega. Tanti temi trattati dal presidente del Napoli.

Innanzitutto, il cineproduttore ha escluso l’arrivo di Josè Mourinho sulla panchina degli azzurri: “Parliamo di un grandissimo allenatore, però il suo futuro non è in azzurro. Josè non rientra nei nostri piani e credo che non proseguirà la sua carriera in Italia. Mazzarri? Sta facendo il suo, è un gran professionista“.

Quindi, s’è soffermato sul mercato “di riparazione”.

“Quando vieni beffato dalle istituzioni calcistiche, tanto che Infantino ha detto che non c’entra niente con la Coppa d’Africa giocata a gennaio, e ti ritrovi senza due giocatori in un periodo importante per tante partite, devi correre ai ripari, costringendoci ad effettuare alcune operazioni in entrata…”.

Le parole del produttore romano sembrano una sorta di ciambella di salvataggio gettata a Mazzarri.

“Poi ci sono gli infortuni. Abbiamo avuto problemi, il nuovo allenatore ha avuto pochissimo tempo per preparare la partita visti i tanti impegni. Mazzarri ha fatto il suo, mi sta molto simpatico…”.

Finale dedicato alla cessione di Ostigard, cui il numero uno azzurro mette un freno.

“Serve al Napoli. Adesso vediamo un pochino. Dobbiamo sperimentare gli acquisti, fino ad allora è difficile fare ragionamenti sulle cessioni“.

