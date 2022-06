De Laurentiis, Ed il C d A piu’ ricco della Serie A!

Sono passati esattamente 18 anni dall’acquisto da parte di Aurelio De Laurentiis del calcio Napoli. Era il 5 settembre 2004, infatti, quando il produttore cinematografico originario di Torre Annunziata ebbe l’ok dalla curatela fallimentare per rilevare la squadra cittadina, in cambio di una cifra superiore ai 32 milioni di euro.

Va comunque sottolineato come De Laurentiis abbia portato il club a consolidarsi come una delle principali realtà del calcio italiano, portandolo da un fatturato di 11 milioni di euro (nel 2005) a ricavi record per 308 milioni di euro nel 2017 (grazie anche alla maxi plusvalenza Higuain): una crescita del 2.657,2%.

L’esercizio 2021, si chiude con un rosso di 58,94 milioni di euro. I ricavi, plusvalenze comprese, sono pari a 228 milioni di euro: si tratta di un calo del 17% rispetto al bilancio dell’anno precedente (274,7 milioni)

Complessivamente, i compensi al CdA hanno avuto nell’era De Laurentiis un peso sul fatturato (pari a 2,4 miliardi in totale dal 2005 al 2020) pari all’1,3% e un peso sul risultato netto (109,8 milioni dal 2005 al 2020) pari a circa il 30%.

Compensi che ovviamente restano in famiglia visto che il consiglio di amministrazione del Napoli è formato da marito, moglie e figli oltre che l’amministratore Chiavelli.

Mi domando sì abbassiamo gli ingaggi perché la sostenibilità del Napoli non può ottemperare a cifre che superano i 3,5 milioni di euro, ma nel caso specifico, non si doverebbero’ abbassare anche gli utili nel consiglio di amministrazione? Misteri della matematica…… oppure della partita doppia, Nel senso che il tifoso da, è la famiglia prende, in attesa di ascoltare ancora la storia della mancanza dei palloni Festeggiamo la Champions ed uno scudetto andato in fumo

Come a dire, oggi a te domani a te dopodomani a te, Staremo a vedere cosa verrà fuori da questo mercato, la cosa certa , se si vendono i migliori non si va da nessuna parte, ma aspettiamo e vediamo , perche’ tanto ormai gli utili sono stati già incassati…… I soldi della partecipata Champions sono già nel registro di Chiavelli, quindi anche quest’ anno la cassa e bella che ricca!

RESTA SEMPRE AGGREIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL

Instagram PSN: https ://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9wm https://persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati