De Laurentiis, e quella indiscrezione Americana!

Aurelio De Laurentiis, presidente della SSC Napoli, nonche’ del Bari Calcio, nonche’ della FilmAuro, vuole 2 Miliardi di euro per vendere l’Intero pacchetto! Questa l’indiscrezione trapelata dagli Stati Uniti, e riportata oggi dal Corriere dello Sport, edizione odierna.

Per Wall Street potrebbe essere una provocazione, ma forse anche una verita’, a mettere ancordi piu’ ,la cosiddetta pulce nell’orecchio, e che l’interesse sembra esserci davvero:

“Se dovesse aprirsi uno spiraglio in futuro, qualcosa potrebbe muoversi in modo rapido come successo con Ac Milan. A rendere simili Cardinale e Friedkin molte cose, a partire dalla strategia aziendale per moltiplicare gli utili: non puntano tutto sul mattone – ma le infrastrutture fanno gola anche a loro – ma attraverso i risultati sportivi, la costruzione di un potente brand, l’esplorazione di nuovi settori, come la criptovaluta. E lo stile della comunicazione, affidata a società internazionali che gestiscono i rapporti con i media in base alle aree del mondo“.

