De Laurentiis , e quell’ idea che puo’ far storcere il naso…

Aurelio De Laurentiis lo ha definito un fuoriclasse, ma ha anche aggiunto che non vuole “tarpare le ali” a nessuno. Il destinatario delle sue parole è ovviamente Luciano Spalletti. Che ieri, in conferenza stampa, ha rispedito l’interpretazione al mittente: “Chiedete a lui cosa voleva dire“. Insomma, la situazione resta in bilico anche perhè il mister non ha escluso niente, nemmeno l’ipotesi che possa andare via da Napoli. Non si tratta di un vero e proprio braccio di fermo, ma qualche tiro di scherma non manca tra i due. Una certezza al momento c’è, ovvero il fatto che De Laurentiis ha esercitato l’opzione del rinnovo con la PEC. A meno di ribaltoni, dunque, come da contratti regolarmente firmati, Spalletti resterà al suo posto. Forse c’è anche un’altra certezza, ovvero che sarà il presidente a scegliere il prossimo condottiero in caso di addio al mister di Certaldo.

Il suo sogno proibito si chiama Antonio Conte che gioca a tre come Mazzarri: è un sistema di gioco che gli piace molto. L’altra idea, ma poco percorribile – probabilmente al pari dello stesso Conte – è il papà del Cholito, ovvero il Cholo Simeone. Più percorribile invece la pista Gasperini che quasi certamente lascerà l’Atalanta. Ai napoletani, però, questa idea non piace visti i pessimi rapporti con il tecnico degli orobici. Resiste la tentazione De Zerbi, ma quanto sarebbe disponibile l’ex calciatore del Napoli a lasciare la Premier? Anche in questo caso si tratta di una pista poco percorribile. Un altro vecchio pallino è Emery, ma la sensazione è che De Laurentiis potrebbe andare su un giovane in rampa di lancio. Dionisi? Non è semplice scegliere un tecnico che avrà il compito di difendere il tricolore.

