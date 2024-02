De Laurentiis e il Napoli: la scommessa sulla rinascita

Il Napoli ha tenuto testa al Barcellona nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League, con un pareggio per 1-1. Ma cosa ha pensato e come ha reagito il presidente Aurelio De Laurentiis?

Dopo sette mesi di delusioni e due allenatori esonerati, Garcia e Mazzarri, De Laurentiis sembra aver finalmente fatto una mossa decisa.

La scelta di Calzona, il nuovo allenatore, a soli 48 ore dalla sfida con il Barça, sembrava inizialmente una mossa disperata. Tuttavia, l’allenatore formatosi all’università di Sarri e Spalletti ha portato una scintilla di speranza dopo i fantasmi di una crisi apparentemente irreversibile. Il gol di Osimhen, l’uomo solo al comando del Napoli, ha scatenato l’entusiasmo di De Laurentiis, che ha seguito attentamente la partita.

La scintilla di speranza si è riflessa negli occhi dei giocatori, una scintilla che De Laurentiis ha percepito dalla tribuna d’onore. Inizialmente soffrendo, il presidente ha potuto godere dei segnali di rinascita degli azzurri, che hanno sfiorato addirittura il clamoroso successo con un colpo di testa di Anguissa.

L’applauso di 50.000 tifosi ha sottolineato l’apprezzamento per questa pseudo rinascita, e De Laurentiis, alla fine della partita, è sceso negli spogliatoi per fare i complimenti ai suoi ragazzi. Il presidente sembra aver imboccato la strada giusta, seguendo il suo istinto senza compromessi. Nonostante le decisioni

discutibili della scorsa estate, che hanno visto l’addio di pezzi importanti come Mertens, Koulibaly e Insigne, De Laurentiis sembra disposto a fare un all-in con le poche fiches rimaste in questa stagione disastrosa.

Il coraggio del presidente nell’affrontare la situazione con decisione è evidente, e l’evoluzione di questa scelta ha un sapore cinematografico, che De Laurentiis ama tanto. Resta da vedere se questa scommessa sulla nuova direzione porterà davvero a una rinascita o se si tratta solo di un fuoco di paglia. La speranza è alta, ma solo il lavoro continuo del nuovo allenatore potrà svelare la vera natura di questo cambiamento.

