“De Laurentiis dovrebbe affrettarsi, e non scartarlo come fece la Juventus…un’opzione migliore del costosissimo e viziatissimo Conte” Paolo Ziliani consiglia il dopo Garcia

Il giornalista Paolo Ziliani ha scritto un post sui social consigliando, al Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, di non farselo sfuggire, perché ha fatto bene sia in Italia che Francia:

“De Laurentiis dovrebbe affrettarsi: c’è Tudor sulla piazza e scartarlo come fece la Juventus due estati fa nel dopo Pirlo sarebbe un errore. Bravissimo a Verona, bravo a Marsiglia, idee di calcio moderno, conoscitore della Serie A, stipendio sotto media, motivazioni alle stelle. Questo è l’articolo che scrissi su di lui nel maggio 2022, al termine della prima disastrosa stagione – sia per gioco che per risultati – di Allegri alla Juventus.

Che non lo aveva nemmeno considerato, a dispetto di bravura e senso di appartenenza. Per me, per mille motivi anche di ordine caratteriale, un’opzione migliore del costosissimo e viziatissimo Conte”.

https://www.persemprenapoli.it

