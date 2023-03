De Laurentiis diviso tra Napoli e…Bari: “Il Bari non lo lascio in mani che distruggano tutto…”

Mai banale, nelle sue dichiarazioni, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Intervenuto presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli a Santa Maria Capua Vetere, per l’incontro il ‘Regolamento del giuoco del calcio fra teoria e prassi’, il numero uno del club azzurro ha aperto una serie di dibattiti che hanno raccolto l’attenzione di studenti e giornalisti presenti

Il dibattito si accende quando, al presidente del Napoli, vengono poste delucidazioni relative al discorso Bari:

“Io lotto per equiparare il Sud al Nord, non a caso sono proprietario anche del Bari. In caso di promozione in Serie A, cederemo il club pugliese qualcuno che ci darà garanzie e saprà gestirlo come un’opera di ingegno. Al Bari abbiamo investito 100 milioni in quattro anni, non lo lascio in mani stole che distruggono tutto”.

