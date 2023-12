“De Laurentiis deve stare al suo posto” Cosi il Consigliere Simeone!

Un attacco in piena regola le parole del consigliere Nino Simeone in Consiglio Comunale, che ha risposto in modo durissimo alle dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis rilasciate prima della gara di Champions persa contro il Real, e che hanno provocato non poche polemiche, visto anche il continuo parlare di Adl, ma che mai ha presentato un progetto reale atto all’ acquisizione del Maradona. Senza dimenticare che manca il bando di gara pubblico della vendita del bene su citato! Ancora una volta De Laurentiis perde l’occasione di tacere e cercare un dialogo atto alla risoluzione del problema! Ma siamo sicuri che lo voglia davvero? Nel frattempo ecco alcune delle dichiarazioni del Consigliere Simeone rilasciate nell’ aula del Consiglio Comunale di Napoli:

“È un privato Cittadino, proprietario della società sportiva calcio Napoli deve stare al posto suo Quando parla del sindaco di Napoli,che sia Gaetano Manfredi o che sia un’altra persona, deve sapere che sta parlando con la città. Non solo con Simeone o con il consiglio comunale ma staparlando con tutta la città, e la rappresentanza di tutta le città maggioranza e opposizione Quindi quando parla di Napoli lui che è un cittadino Romano nato a Roma si sciacquasse due volte la bocca! Punto…

Non ho il Self di Ciro Borriello e di qualche altro mio collega che riesce a mantenere un certo equilibrio, avrebbe detto mio padre am’ fat a mala nuttata e figlia femmina …il Napoli perde a Madrid e poi ci siamo trovati le parole di De Laurentiis…. ma soprattutto nei confronti del sindaco Piuttosto dicesse all’amico di Luca che ha vicino ed è così amico, di prendere i 100 milioni che vuole investire per lo stadio a Salerno, cominciasse a ragionare su Napoli sui lavori che vanno fatti a Napoli su quelli che dovrebbe essere fatto a Caserta a Benevento, Avellino, facesse una propostae presentasse un progetto fanaincing, noi siamo non disponibili di più, perché noi vogliamo valorizzare non solo lo stadio Maradona, ma tutta l’area così come e stato sempre detto…Ma andasse a farsi una preghiera a Pompei la Madonna di Pompei gli stessi vicino e garantisca a lui ed i napoletani tanta salute …il Presidente de Laurentiis deve stare al posto suo!”

