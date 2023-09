De Laurentiis convoca Garcia: serve capire subito

Garcia è uomo di De Laurentiis. Scelto personalmente. Scelto come Spalletti, Sarri ed Ancelotti. Scommessa del presidente, il francese. De Laurentiis ha ritenuto fosse all’altezza di subentrare a Spalletti. Il momento è senza dubbio delicato.

Il secondo tempo di Napoli – Lazio ha lasciato un dubbio. Un principio.

Una domanda accennata.

Un quesito.

De Laurentiis ha deciso di intervenire immediatamente.

Incontrare Garcia. Confrontarsi. Comprendere.

Un problema tecnico o c’è qualcosa che non decolla nel rapporto Garcia – Squadra?

Le parole di Politano prima e Lobotka dopo, hanno evidenziato un rapporto in divenire.

“Ci stiamo conoscendo”, sintesi di un momento delicato.

“Il gioco di Garcia è diverso da quello di Spalletti. Serve tempo”.

Le parole di Lobotka sono più di una opinione.

Esporsi al pericolo tanto apertamente, con gli uomini di Sarri, ha certamente un difetto tecnico. Ha però, evidenziato un “perdersi” che fa riflettere.

Il Napoli del secondo tempo con la Lazio, si è praticamente concesso alle scorribande di Zaccagni e soci.

Con onestà, i più, hanno lo stesso dubbio del presidente.

Rodaggio tecnico, sistema di gestione e controllo della gara o un rapporto umano da alimentare?

2 settimane per riflettere.

La sosta per le nazionali cade a pennello.

Tempo per riflettere e star insieme.

Testa e campo.

