De Laurentiis contro Gravina: ”In tre anni non ha fatto niente”

In occasione della festa per i 130 anni del quotidiano Il Mattino, Giuseppe Marotta (dirigente dell’Inter) e Aurelio De Laurentiis (presidente del Napoli) sono stati invitati al Palazzo Reale situato in Piazza del Plebiscito.

Al patron azzurro sono state riservate varie domande, tra cui una in particolare riferita alla costruzione del nuovo impianto sportivo. Questa è stata parte della sua risposta: “Se io non ho la certezza chi chi frequenta il mio stadio, perché io dovrei spendere milioni nella costruzione di una struttura che sia capace di vivere 7 giorni su 7. il problema non è Gravina, perché in tre anni non ha fatto niente.”

Egli critica Gabriele Gravina e gli imputa di non aver fatto abbastanza per il calcio italiano. Infatti, De Laurentiis negli ultimi anni non ha mai nascosto di volere costruire uno stadio all’inglese che possa essere frequentato 7 giorni su 7 dalle persone. All’imprenditore romano ha sempre fatto gola il pensiero di potere sfruttare il proprio impianto per ricavare soldi da alberghi interni, ristoranti o musei.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati