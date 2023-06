De Laurentiis con “la ferita” Milan ancora aperta…e sul tecnico specifica: “Il Tecnico? È un discorso che richiede tempo…Gara con il Milan? Sconcertante!”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli Campione d’Italia, alla conferenza stampa di presentazione del Ritiro di Castel Di Sangro, ha risposto ad alcune domande poste dai giornalisti presenti. Ecco le sue dichiarazioni

“Chi sarà il nuovo allenatore? Io da oggi mi sono impegnato per verificare una lista che da 22 nomi è salita a 40 nomi. Devo cominciare a verificarne la disponibilità, se sono adatti a un 4-3-3, adatti a linea di difesa e attacco alte. E’ un discorso che richiede tempo, poi bisogna capirne il carattere, bisogna capire se sono culturalmente immettibili nella cultura partenopea. Sono delle interviste che non si possono risolvere in pochissimo tempo. Poi devi dare anche la possibilità alla controparte di non accettare. La controparte deve capire cosa sta negoziando”.

“Per il prossimo anno ci dobbiamo rinforzare in Europa, non mi ha dato tanto fastidio l’eliminazione in Champions League con il Milan, ma quello che mi ha sconcertato è stato la sconfitta in campionato per 4-0 con il Milan allo stadio Maradona, quella partita mi ha profondamente deluso e mi ha lasciato confuso. Una squadra come il Napoli non può perdere in maniera così con una squadra che poi è arrivata molto dietro di noi in classifica”.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati