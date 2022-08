De Laurentiis, Comunicazione demenziale!

Queste le parole del patron del Napoli, Aurelio de Laurentiis, rilasciate a Smart Talk in una lunga intervista «Ai miei ho detto ‘basta africani’. Gli voglio bene ma devono firmare una rinuncia alla Coppa d’Africa. Non li ho mai a disposizione. Siamo i fessacchiotti che pagano gli stipendi per mandarli in giro»., da qui, la polemica tra Kalidou Koulibaly e il presidente del Napoli , stando ai fatti, nella quale ha confessato di non voler più acquistare calciatori africani.

Ecco le parole di Koulibaly, neo acquisto del Chelsea.

“Da giocatore del Napoli ho rappresentato anche il Senegal, non è stato facile ma serve rispettare anche le nazionali africane”. Il calciatore ha poi proseguito dicendo:

“Se quello è il pensiero di De Laurentiis lo rispetto, è un suo diritto pensare di poter costruire una squadra senza giocatori africani. Ma sono sicuro che a Napoli tante persone non la pensano come lui, né in città né in società”.

Personalmente, queste parole meritano solo commenti di diniego, dove si dimostra, se dovesse ancora servire, la “poca attitudine alla educazione civica” da parte del patron del Napoli, e mi chiedo, sara’ cosi anche per Osimhen ed Anguissa? Suoi attuali tesserati?

Allora De Laurentiis dovrà decidere cosa fare sapendo che appunto non potrà disporre nel gennaio 2024 dei suoi due talenti africani perché Osimhen ed Anguissa non rinunceranno mai a giocare con le rispettive nazionali nella competizione continentale per loro più importante. Ma la cosa che davvero mi lascia perplesso, e come mai quest’uomo riesce compiere magre figure di livello mondiale e compiacersi, senza mai rendersi conto di quanto possa essere stucchevole il suo narcisismo -egocentrismo, rendendolo davvero impresentabile!

