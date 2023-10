De Laurentiis chiama…ma la squadra risponderà? Per il CdS il Napoli vuol vincere! Ma il “Nodo” Garcia, per ora, non si è sciolto

De Laurentiis, incassato a malincuore il no di Conte, ha telefonato ai suoi calciatori, chiedendo loro aiuto e coesione per uscire tutti insieme dal terribile pantano in cui è precipitato il Napoli. La risposta degli azzurri non si è fatta attendere.

Ne parla oggi il Corriere dello Sport, ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Una volta sfumato definitivamente il progetto di affidare il Napoli a Conte (…) De Laurentiis ha preso lo smartphone e ha cominciato a viaggiare (…) Telefonate ai leader. Alcuni autorevoli rappresentanti dei cosiddetti Saggi istituiti proprio da Rudi (…) Aurelio è sceso in campo e ancora una volta, per il secondo giorno consecutivo dopo l’esercizio di autocritica alla Luiss di Roma (…) ha afferrato l’umiltà a due mani e ha chiacchierato con un po’ di Saggi senza la necessità di convocare una riunione formale. Tutt’altro: ha spiegato che Garcia sarebbe rimasto; ha chiesto l’umore della squadra nei suoi confronti; e soprattutto ha invocato l’aiuto dei giocatori, dei ragazzi che il 4 maggio gli hanno consegnato lo scudetto (…) E così, avanti con Garcia. Con l’aiuto della squadra: come a dire, restiamo uniti. Facciamo quadrato. Usciamo fuori da questa situazione tutti insieme (…) La risposta migliore? I giocatori del Napoli hanno una simpatia comune insindacabile che difenderanno con tutte le forze: per la vittoria. La squadra vuole vincere e in effetti ha sempre dimostrato impegno ogni volta, ad ogni occasione, nonostante le critiche caratteriali che ha spesso mosso Garcia“.

