De Laurentiis bacchetta Marotta su Zielinski: “Non si sta comportando bene”

A margine dell’Assemblea di Lega, Aurelio De Laurentiis s’è fermato a parlare con i cronisti. Tra i tanti temi trattati dal presidente del Napoli, tiene banco il futuro di Zielinski.

“È un bravissimo ragazzo, un ottimo calciatore. È stato otto anni al Napoli e penso che certe storie così lunghe vadano al termine da sole. Se vuole restare, siamo pronti ad abbracciarlo. Però, se il suo procuratore ha sentito l’odore o la puzza del denaro. Evidentemente avrà immaginato di prendere un bel biscotto da intingere in un bel caffè latte e ha convinto il calciatore a cambiare aria. Certamente, il giocatore dal Napoli percepisce un ingaggio più alto rispetto a quanto si legge sui giornali. Non so se andrà all’Inter, però a Marotta, scherzosamente, ho detto che non si sta comportando bene. E lui nega…”.

