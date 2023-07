De Laurentiis attento che Ancelotti vuol prendersi il tuo Bomber!

Nonostante la volontà del presidente De Laurentiis di blindarlo, il futuro di Victor Osimhen al Napoli resta ancora incerto. La società azzurra sta trattando il rinnovo con Calenda, agente del nigeriano; le parti sono ancora distanti, ma filtra ottimismo per la chiusura della trattativa. Tuttavia, il Psg sarebbe pronto a sferrare un assalto ai partenopei, se dovesse cedere Mbappè durante questa finestra estiva di calciomercato.

Secondo quanto riferito da alcuni media spagnoli, in particolare Relevo, anche il Real Madrid sarebbe disposto ad accontentare le richieste economiche del Napoli per il centravanti nigeriano. L’obiettivo numero uno dei Blancos è proprio il calciatore francese, ma in questo intrigo di mercato potrebbe esserci una svolta. Perché il piano B degli spagnoli è proprio Victor, ma De Laurentiis chiede 150 milioni per lasciarlo partire. I prossimi giorni saranno cruciali per l’avvenire del nigeriano.

