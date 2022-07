De Laurentiis ancora negli States, tutto fermo…

De Laurentiis rinvia ancora il suo rientro da Los Angeles, chiaramente non e’ un bene per le operazioni di mercato del Napoli, sia in entrata che in uscita, visto che oltre lui, nessuno ha il potere di firma per chiudere trattative, in pratica, nulla si muove se lui non vuole

Ma se il mercato piange, i tifosi non sorridono, il continuo susseguirsi di voci, oltre l’immobilismo che regna sulle operazioni, anche di rinnovi, provoca malumori tra tifosi cosiddetti vip

C’’e’ da registrare preoccupazione, proprio da parte di ex calciatori, che passati per Napoli, oppure Napoletani, vedono ADL fermo sul mercato Infatti, in alcune dichiarazioni rilasciate, ricordiamo che il ritiro avrà’ iniziò’ il 9 luglio a Dimaro Folgarida, vedono troppe incognite e troppi scontenti, ed iniziare cosi la stagione, non sarebbe un bene

Addetti ai lavori preoccupati da tale immobilismo…

Tre ex azzurri, Improta, Bruscolotti e Bagni, hanno analizzato cosi il momento del Napoli:

Improta: “Io, in quanto tifoso, mi sento svuotato. De Laurentiis sta togliendo la passione, e gravissimo”

Bruscolotti: “Aspettiamo, il presidente ha detto che il Napoli proverà’ a vincere lo scudetto, e dobbiamo credergli…anche se non ha detto l’anno in cui ci proverà’…e sempre la stessa storia”

Bagni: “”È chiaro che se la Juve vende De Ligt andra’ a prendersi Koulibaly, ma non si arriva al 30 giugno con queste situazioni di contratto”

La mancanza di programmazione, sembra essere la parola chiave, tipo cosa si vuole da questa stagione. Ma come si dice, il padrone del Napoli e’ lui, quindi, a lui spetta decidere se e quando fare le cose. Per ora, resta in America, e con lui, la vicenda Koulibaly-Ruiz.

