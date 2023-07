“De Laurentiis, anche sul Direttore Sportivo, ha “Fellato” gli esperti…” Il giornalista partenopeo lo sottolinea in Napoletano

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, con un colpo di teatro, ha annunciato improvvisamente su twitter il nuovo direttore sportivo del club campione d’Italia. Si tratta di Mauro Meluso, ex ds dello Spezia. Mentre in tanti, dunque, erano convinti che sarebbe stato quasi certamente Massara, in uscita dal Milan, a raccogliere la pesante eredità di Giuntoli, approdato alla Juventus dopo aver messo fine al rapporto con i partenopei, ecco l’ennesima virata del patron.

Paolo Del Genio, attraverso i propri canali social ha così commentato la notizia: “Poi dite che io sono polemico e rompiballe, ma dopo Garcia anche sul direttore sportivo Meluso gli esperti di mercato hanno, glielo dico in napoletano, FELLATO”.

E in tanti hanno così commentato: “Paolo, il presidente ha sempre un coniglio nel cilindro e raramente sbaglia. Li manda tutti ai matti! E anche stavolta, con Meluso, difficilmente sbaglierà… Benvenuto direttore”.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati