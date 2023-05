De Laurentiis alla Rai: “Spalletti resta e non vendo nessuno in estate”

Napoli campione d’Italia 2022-2023. Grande gioia per Aurelio De Laurentiis, il presidente partenopeo ha rilasciato un’intervista ai microfoni di RAI 1.

“Scudetto che può far bene a tutto il sud? Il sud è una parte importantissima per un’Italia disunita. L’Italia è stata unificata poco fa, 150 anni non sono molti, prima eravamo l’Italia dei comuni e siamo rimasti tali. Se unificassimo il nord ed il sud saremmo i primi del mondo. Quale sarà il futuro di Spalletti? Spalletti è un mito che inseguivo da almeno 10 anni. Finalmente l’ho portato a Napoli, ci ha riportato in Europa e ora vorrei fosse aperto un ciclo”.

Aurelio De Laurentiis ha poi aggiunto

“Ci sarà un rinnovo del contratto? Ho esercitato un’opzione che avevo, ora la parola è al rispetto di ciò che è contrattualmente stabilito. Non trovo brutto restare solo per un contratto? Napoli nasce da una sirena, da Partenope. Lui ha dichiarato di essersi innamorato di Napoli, è il primo scudetto dopo aver vinto in Russia. Oramai è un eroe, è entrato nella storia, è bene che lui ne goda”.

“I festeggiamenti dei tifosi? Stanno festeggiando da almeno un mese i napoletani… Ne abbiamo fatto quasi un’abitudine, ma ora vedrete cosa succederà nella festa di domenica contro la Fiorentina, poi contro l’Inter. Le feste non finiranno mai. Venderò Osimhen in estate? No, giammai”, ha concluso De Laurentiis.

htt://pwww.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati