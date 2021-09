De Laurentiis a gamba tesa contro la Uefa: “Il sistema non funziona, ecco un piano da 10 miliardi”

Alla vigilia dell’esordio in Europa League del “suo” Napoli contro il Leicester, Aurelio De Laurentiis ha rilasciato una lunga intervista al tabloid inglese Daily Mail.

Il presidente del club azzurro ha tuonato apertamente contro il sistema delle competizioni Uefa: “Non funziona più. La Champions e l’Europa League non generano entrate sufficienti per giustificare la partecipazione dei club…”.

L’attaccato al massimo organismo calcistico continentale è assai articolato e lascia ben poco alla libera interpretazione dei lettori: “Per essere competitivo hai bisogno di tanti giocatori di alto livello. Ciò significa che devi spendere di più e il premio in denaro delle competizioni europee non ne tiene conto. Ecco perché i club hanno bisogno di parlare tra loro per creare un torneo più moderno e redditizio per tutti i partecipanti...”.

Riformare i campionati nazionali

Paradossalmente, la soluzione prospettata da Adl va nella direzione opposta che si aspetterebbe chi, nell’immaginario collettivo, vuole veicolare l’immagine pubblica di un proprietario legato esclusivamente al business e non allo sviluppo del sistema calcio.

Il presidente del Napoli, infatti, suggerisce la riduzione del numero delle squadre nei vari campionati nazionali.

“Bisogna ridurre il numero di partite, riducendo le dimensioni delle migliori divisioni in Europa. Inoltre, creiamo un campionato europeo con un sistema d’ingresso democratico, basato su ciò che le squadre ottengono nelle loro competizioni nazionali. Ho esaminato un progetto pronto a portare 10 miliardi di euro al gioco europeo…“.

La Premier come modello

Il discorso che vuole portare avanti De Laurentiis è sin troppo chiaro. E neanche a farlo apposta, l’ha esposto proprio in occasione della trasferta in Gran Bretagna, visto e considerato che il patron azzurro utilizza la Premier League come parametro di riferimento.

“Noi italiani dobbiamo imparare dal calcio inglese. Se non cambiamo le regole del gioco e non lo rendiamo uno spettacolo migliore, i giovani ci abbandoneranno e il calcio non sarà più parte centrale della nostra vita. La mia ricerca mi dice che le persone tra gli 8 e i 25 anni hanno smesso di guardare il calcio e preferiscono giocare con lo smartphone: hanno completamente trasformato i nostri figli. Non sto dicendo che l’abitudine di guardare il calcio in uno stadio morirà, ma ora abbiamo lo stadio virtuale che può attirare miliardi di persone a giocare gli uni contro gli altri!“.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati