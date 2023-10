“De Laurentiis a Capodimonte voleva un allenatore che continuasse col 4-3-3. Garcia non vuole. Ma com’è possibile? Lo mandano a fanculo tutti.” Umberto Chiariello distrugge Rudi Garcia

Umberto Chiariello nel suo edito radio su Radio Napoli Centrale ha parlato della gestione di Rudi Garcia soffermandosi sui colloqui con il presidente De Laurentiis:

: “Di cosa hanno parlato? De Laurentiis esordisce a Capodimonte dicendo che voleva un allenatore che continuasse col 4-3-3. Questo modulo di gioco non sono solo numeri tirati a caso, ma un sistema di gioco. Non basta. Prima del sistema di gioco, ciò che conta è il principio di gioco. Di cosa hanno parlato se Garcia, seduto al fianco di De Laurentiis, dice che vuole fare il suo calcio? Calcio che non ha nulla a che fare con quello di Spalletti. Un calcio che puoi fare con un’altra squadra, rinnovata, non con una squadra già affermata”.

“Di che si sono parlati? Gliel’avrà detto o si sono uniti nella “repulsione” verso Spalletti? Alla prima conferenza uno dice A e l’altro B. I giocatori pesano l’allenatore e i giocatori del Napoli non hanno capito Garcia cosa vuole fare. Perché cambiare? Per fare cosa? Osimhen dice di salire, Garcia non vuole. Ma com’è possibile? Lo mandano a fanculo tutti. Non per le sostituzioni, perché le accettavano da Spalletti, ma perché non vedono un costrutto, delle soluzioni convincenti. Garcia lo spogliatoio non l’ha mai avuto, non è mai entrato in sintonia, è questo il problema principalmente. Quella con la Fiorentina è la partita più sconclusionata nella storia degli allenatori, che io abbia mai visto”.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati