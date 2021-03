De Giovanni: “Per me il Napoli di Sarri più bello di sempre…”

Si butta ancora un occhio su un possibile ritorno a Napoli di Maurizio Sarri in diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’. E nella trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto un altro Maurizio, De Giovanni, scrittore: “Abbiamo perso punti con squadre di inferiore livello rispetto al Napoli. Le prossime tre partite penso che il Napoli possa affrontarle con paradossale leggerezza: nessuno potrà criticare una squadra che gioca di rimessa”.

“Sono 3 squadre avanti in classifica, pertanto potrà essere attendista, nonostante io sostengo sia il contrario di ciò che dovrebbero fare. Il Napoli non può giocare basso, ma alto. Escono da un periodaccio, potrebbero giocarsela con la tranquillità del ‘più si fa, meglio è’. Sarri? Non ho mai nascosto il mio pensiero che il Napoli di Sarri è quello più bello. Un Napoli defraudato dallo scudetto e le ultime interviste lo confermano”, continua lo scrittore.

De Giovanni poi conclude: “Sereno per la designazione arbitrale contro il Milan? Dobbiamo alzare la soglia d’attenzione. Gli arbitri hanno dimostrato più volte una superficialità tecnica. Pensare prima ad eventuali ammonizioni a Koulibaly e Demme, non porta a nulla, andiamo a giocare a viso aperto e senza paura. Gattuso ha infuso paura alla squadra, non so se per colpa nostra che gli abbiamo tolto sicurezza, ma ciò che è sicuro è che allenatore e squadra non hanno sicurezza”.

