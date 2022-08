De Giovanni: “Osimhen a quelle cifre va venduto. Ronaldo? Punterei su altro”

Maurizio De Giovanni è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il noto scrittore ha detto la sua sulla trattativa Ronaldo e non solo. De Giovanni ha infatti ringraziato per i tanti messaggi d’affetto ricevuti durante la sua degenza ospedaliera, dopo essere stato colpito da un infarto.

“Non c’è nulla di più importante del Napoli. Presto torneremo tutti ad emozionarci insieme. Alle 17 sarò a Benevento per ricevere la cittadinanza ordinaria. Sono legato a tutta la Campania. Qui abbiamo in città un’unica squadra e dobbiamo sostenerla tutti insieme. Sono emozionato e voglio, ringraziare tutti voi. Mi avete donato affetto ed io e la mia famiglia non ci siamo sentiti soli. Ho recepito amore e passione da Napoli e dai napoletani, e con voi condivido un grande amore. Amiamo tutti la maglia e la bandiera azzurra.

Vendere Osimhen a 120 milioni di euro significherebbe investire una cifra importantissima sul mercato. Non puoi rifiutarla in nessun caso. Osimhen per quella cifra deve andare via.

Ronaldo? Dopo averlo visto in maglia Juve mi risulterebbe complicato vederlo in azzurro. Non prenderei il portoghese. Concorre per premi individuali e non di squadra, al Napoli serve altro.

Il mio viaggio della speranza è durato meno di 1 km. Il mio viaggio è stato fino al Cardarelli. Struttura pubblica e di eccellenza. Dobbiamo essere orgogliosi che con poco o nulla, abbiamo una sanità incredibile in quel di Napoli”.

RILEGGI

Reja su Napoli-Verona: “Hysaj mi ha rivelato cosa è successo!”

Mauro: “Osimhen? Fossi suo compagno di squadra gli darei i cazzotti in testa!”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati