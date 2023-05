De Giovanni: “Napoli è al centro del mondo. Vi spiego la nuova missione di Spalletti”

Le parole del noto scrittore napoletano ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli sul futuro prossimo del club azzurro

Maurizio De Giovanni è intervenuto ai microfoni diRadio Kiss Kiss Napoli. Il noto scrittore napoletano ha detto la sua sulla vittoria tricolore e sul possibile addio di Giuntoli in direzione Juve.

De Giovanni parla a Kiss Kiss Napoli:

“Si temevano deturpazioni ed ira di Dio ma il pubblico napoletano ha dimostrato una volta di più la sua maturità. Questa è una cosa che va detta con grande forza ed orgoglio. In una urbanistica così stretta e piena di strade accavallate non era semplice garantire sicurezza. Ricordo che al momento Capodimonte è in mostra al Louvre. Napoli è sulla bocca di tutti. Una città cosmopolita. Siamo al centro del mondo. Dobbiamo esser orgogliosi di esser Napoletani. 10 maggio del 1987 era il trionfo di una squadra abituata a perdere.

Una città distrutta da faida di camorra e dal colera. Fu la vittoria di una squadra guidata da un capo popolo argentino. Diego venne qui e vinse. Arrivo per opera di un presidente “malato” per il Napoli. Oggi dopo trentatré anni un nuovo uomo visionario ha costruito una squadra vincente. Giuntoli? Non è giusto trattenere chi non ha voglia di restare. Napoli deve essere punto di arrivo e non di partenza. Spalletti non ha finito il suo lavoro qui in città. Per me Luciano ha molto da dire. Un nuovo direttore sportivo potrebbe dare nuova linfa al progetto Napoli“.

