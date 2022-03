De Core: “Il Napoli l’anno prossimo avrà problemi, quante incognite…”

Ai microfoni di Radio Punto Nuovo, nel corso di “Punto Nuovo Sport Show”, è intervenuto il giornalista Francesco De Core, che è tornato su Napoli-Milan, partendo però dalle critiche mosse da una parte della tifoseria all’allenatore del Napoli, per l’atteggiamento troppo remissivo al cospetto dei rossoneri.

“Spalletti ha fatto un buon lavoro, ho un debole per lui dai tempi della Roma. Sia nella prima versione, con una panchina cortissima, che nella seconda con i vari Dzeko, Salah, Rudiger, Pjanic, Strootman. Se vogliamo ridurre il discorso alla partita di domenica, Pioli gliel’ha incartata la partita. Il centrocampo del Milan ha soffocato quello del Napoli, a parte gli strappi di Osimhen non c’è stato granché da parte degli azzurri, il risultato è meritato. Il rigore su Bennacer non c’era, quello su Osimhen sì…“.

Una sconfitta che comunque, a parere di De Core, non estromette ancora il Napoli dalla lotta per lo scudetto.

“Il Napoli è ancora in corsa, mancano trenta punti. Anche le altre squadre di vertice non vanno fortissimo: il Milan perde con lo Spezia, ne pareggia di incredibili, l’Inter fa lo stesso. È un campionato dove il logorio della vetta è forte. C’è una pressione intensa sulle squadre di vertice. La Juve gioca abbastanza male però vince e gli 1-0 dei bianconeri iniziano a mettere pressione a tutti. Spalletti è solo al primo anno, Pioli al terzo, quindi ha avuto tempo di far assimilare i suoi meccanismi. La dirigenza non gli ha messo pressione e i risultati stanno arrivando…“.

Per De Core, il problema però sarà l’anno prossimo, se ci sarà o meno la tanto decantata rivoluzione, con il ridimensionamento degli ingaggi ed il mancato rinnovo dei contratti a scadenza.

“Come sarà il Napoli senza Insigne, senza uno tra Koulibaly e Fabián, con Mertens in dubbio. Lo scudetto è ancora raggiungibile, dopodiché bisognerà pensare ad un nuovo ciclo da aprire!“.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati