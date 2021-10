De Core: “Cori razzisti? Bisogna essere intolleranti verso chi è intollerante”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Francesco De Core, giornalista del Corriere dello Sport, soffermandosi sui cori razzisti a Firenze.

“Il mio parere sugli insulti razzisti a Koulibaly? Dire che sono indignato è riduttivo”

“Purtroppo stiamo regredendo invece di andare avanti e la riapertura degli stadi ha ulteriormente inasprito i toni. La cosa positiva è che la Fiorentina ha immediatamente preso le distanze da quelli che non oso definire tifosi. Il problema è il retroterra culturale che emerge con forza all’interno degli impianti sportivi. Serve che tutti facciano fronte comune e siano drastici nel commentare questi avvenimenti. Non devono esserci più ‘ma’ a giustificazione di queste persone che vanno espulse dall’intero consesso sociale, non solo dagli stadi. È assurdo che siamo costretti a perdere ancora del tempo dietro a questioni che dovrebbero essere superate da decenni. Bisogna essere intolleranti verso chi è intollerante”.

