De Canio: “Il Napoli è un po’ più debole dell’anno scorso. Sulle partenze…”

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto l’ex allenatore azzurro Luigi De Canio che ha parlato delle situazioni di Koulibaly e Fabian Ruiz.

“Il Napoli ad oggi è un po’ più debole dell’anno scorso, ma non sappiamo ancora cosa accadrà e Fabian Ruiz.

Spalletti? L’allenatore naturalmente comprende le ragioni della società, e parlo da allenatore. Quando rischi di perdere calciatori di sicuro talento e affidamento come Fabian e Koulibaly, che tra un anno sarebbero andati via a zero, capisci che la società deve venderli subito.

Il problema al massimo riguarda la sostituzione: tocca a Giuntoli dimostrare di essere capace di rimpiazzarli al meglio”.

