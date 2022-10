De Canio: “Il Napoli è forte e il grande merito è di una persona”

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Luigi De Canio, allenatore

De Canio ha dichiarato: “Il Napoli è forte e il grande merito è di De Laurentiis che ha avuto ragione. Una squadra di calcio è un gruppo di persone per cui si vince e si perde tutti insieme.

Quando ci sono più muscoli e centimetri, in campo si sente. A questo punto della stagione il Napoli l’anno scorso aveva 4 punti in più per cui andava forte anche l’anno scorso, ciò che dà una sicurezza maggiore credo sia questa fisicità che permette alla squadra di vincere anche soffrendo.

Meret è arrivato al primo anno di Ancelotti, ha giocato subito ed ha fatto anche molto bene. Poi Gattuso aveva altri criteri di valutazione e lo ha messo in discussione. Ospina ha certamente un carattere diverso, oltre ad un’esperienza diversa per cui Meret ha perso un po’ di certezze, ritrovate però con Spalletti. Il tecnico gli ha dato fiducia e il portiere ha risposto a suon di prestazioni”.

