 Dazn: Tuoni su Adl, Post-Spalletti un disastro!

Arriva da Dazn, trasmissione del sabato sera “tutti bravi dal divano”, una doppia critica verso il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. In particolare dall’ ex azzurro Valon Behrami ed Alessandro Matri ex Lazio, riguardo la gestione dei casi Zielinski ed Osimhen, oltre che il post Spalletti, che i due ex calciatori, definiscono mal gestite da patron azzurro.

Partendo dall’ ex azzurro, Behrami, alla domanda del cronista sul caso Zielinski e sul contratto di Osimhen, si è cosi espresso:

“Chiediamo sempre trasparenza, sincerità, di aprirci come succede all’estero e quindi Osimhen e ADL hanno parlato chiaramente su questo accordo. Se non va bene non chiediamo allora queste cose che non fanno parte della nostra cultura. Sento già dire che non è più uno di loro, queste cose qui, ma Osimhen ha fatto la storia lì. Zielinski? Magari non vede ambizione, al centro sportivo non respiri aria di grande club. Mancano tanti step come strutture per poter credere, anche lo stadio dov’è?”

Si potrebbe dire una vera e propria entrata a gamba tesa da parte dell’ex centrocampista azzurro verso il patron del Napoli, confessare la vendita di un calciatore dopo un rinnovo voluto da entrambi, mostra chiaramente una cultura sbagliata, oltre che parlar male di Zielinski dopo aver vinto un titolo, come Osimhen, e poi offrire un contratto al ribasso, mentre al nigeriano si gonfia il portafoglio…Forse Behrami non ha tutti i torti vi sembra? Senza dimenticare la mancanza perenne di strutture proprie e la poca voglia di crescere come società. In pratica Valon, affonda il patron!

Dazn: Dopo Behrami, anche Matri rincara la dose!

Ma le critiche per Adl non sono certo finite, infatti, dopo l’intervento di Behrami, è toccato ad Alessandro Matri ex attaccante della Lazio, dire la sua, ed alla domanda su come è stato gestito il caso Osimhen, ed il post-Spalletti ha così risposto:

“Non è il momento degli annunci secondo me. Perché annunciare in questo momento che Osimhen può partire? De Laurentiis dopo aver sbagliato due allenatori ed in una situazione del genere perché deve parlare di Osimhen? Il post Spalletti poteva essere migliore, ma anche il post Garcia doveva essere migliore“

Anche qui, va detto, che si può essere d’ accordo su modalità e tempistica per quanto concerne la vicenda Osimhen, fresco di rinnovo, dove facendo chiasso sul futuro del Nigeriano non fa certo il bene della sua squadra. Si è poi soffermato sui tecnici, Garcia e Mazzarri, che a suo dire, sono suoi due errori palesi, visto che entrambi, il Garcia in particolare, non hanno dato i risultati sperati

Su Mazzarri dobbiamo attendere ancora quando avrà tutti a disposizione, ma e certo che non si sono lesinate critiche verso colui, che ormai per tutti, ha distrutto uno scudetto, ed ancora oggi, con questa ormai imminente rifondazione, mostra la poca attinenza alla crescita di squadra e società. Ù

La cosa che certamente salta all’ occhio, e che non sempre le scommesse possono essere vincenti, e comprare calciatori senza sapere chi sarà il tecnico di domani, non è certo il viatico positivo di un uomo, pochi giorni fa, si era cosparso il capo di cenere, per poi continuare a gestire nello stesso modo la società, la stessa che ha portato a questo attuale disastro, sperando che il buon Walter riesca da oggi a raddrizzare la barca e le sorti del Napoli!

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati