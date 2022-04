Dazn su Osimhen: “Infastidito dal fischiare a fine gara, J. Jesus frena la sua reazione contro i tifosi”

Victor Osimhen protagonista di una reazione poco edificante contro i tifosi, dopo la sconfitta di Empoli. A riferirlo e l’emittente Dazn che avrebbe visto il fatto che riportiamo fedelmente:

La sconfitta non ha di certo fatto felici i circa 4.000 tifosi azzurri che erano arrivati in trasferta a Empoli. Appena dopo il triplice fischio, infatti, i tifosi presenti nel settore ospiti del Castellani hanno iniziato a sommergere di fischi la squadra, cosa che ha costretto cinque giocatori del Napoli (Insigne, Osimhen, Mertens, Anguissa e Zielinski) e dirigersi sotto la curva per tentare di placare gli animi.

Gesto che però non è servito, coi sostenitori che hanno continuato a fischiare i giocatori. Cosa, questa, che ha infastidito molto l’attaccante nigeriano Victor Osimhen, come riportato da DAZN.

La punta si sarebbe scaldata così tanto che, sempre stando a quanto raccontato dall’emittente streaming, è stata necessario l’intervento di Juan Jesus per farlo calmare. Una situazione esplosiva in casa Napoli, che non può permettersi questi scatti d’ira se vuole continuare a coltivare le poche speranze di vittoria.

