Davide Pinto, agente di Vergara: “Deve restare con i piedi per terra”

A Radio Marte nel corso del consueto appuntamento con la trasmissione “Si Gonfia la Rete“, è intervenuto Davide Pinto, agente di Antonio Vergara. Una delle poche note liete, in una serata altrimenti disgraziatissima.

L’amichevole tra Napoli e Benevento ha fatto fare una brutta figura alla squadra, intesa nel suo complesso. Apparsa svogliata e mentalmente poco propensa al sacrificio. Eppure, qualcuno s’è messo in mostra. Specialmente tra i Primavera che hanno esordito con i “grandi”, seppur in un semplice test-match.

Tra questi, Vergara è sembrato il meno spaesato. Magari già pronto a continuare il suo apprendistato con il gruppo di Spalletti, seppur soltanto da aggregato, destinato ad apprendere.

Questo il giudizio del suo procuratore. “Ero allo stadio, l’ho sentito stamattina così come l’ho salutato ieri. Il ragazzo è tranquillo e concentrato sull’allenamento pomeridiano. Ovviamente deve stare con i piedi per terra, ma si è fatto conoscere dai tifosi, che non l’avevano ancora apprezzato...”.

Pinto si sofferma poi sulle caratteristiche del suo promettente assistito. “Da quando c’è stato l’infortunio di Zielinski, Vergara è stato aggregato in prima squadra, il ruolo e le caratteristiche sono gli stessi. Spalletti dispensa consigli quotidiani: Antonio sa che c’è da lavorare, ma i presupposti lasciano ben sperare...”.

Quando ha messo piede in campo, nella ripresa, la partita contro i sanniti era già abbastanza compromessa. Eppure il giovane centrocampista non s’è perso d’animo. Operando comunque in un contesto tattico diverso da quello che lo vede protagonista con la Primavera di Frustalupi.

“Meglio centrocampo a 2 o a 3? I giocatori di qualità si possono adattare. Ovvio che un centrocampo a 3 esalta di più le sue qualità per le spiccate doti offensive. Anche nel centrocampo a 2 però ieri si è destreggiato in mediano. Il suo idolo è proprio Zielinski. Il Napoli Primavera quest’anno fa il campionato di Primavera 1, il livello si è alzato, lui sa che può essere un leader. Il ragazzo al momento è un giocatore della Primavera e lì deve fare la differenza e dimostrare il suo valore. Poi l’annata è lunga, ci auguriamo possa avere altre chance di mostrare il suo valore in prima squadra…“.

Pinto non lesina emozioni, anzi racconta senza filtri l’entusiasmo manifestato nel post gara dal “suo” ragazzo.

“La prima cosa che mi ha chiesto era di dargli un voto, fa sorridere e fa capire al tempo stesso il profilo del ragazzo, molto serio ed equilibrato, viene da un’ottima famiglia. Si è preso la soddisfazione della serata ma sa bene che deve tornare con i piedi per terra. Alla fine gli ho dato un 7 pieno, considerato che era la prima esperienza tra i grandi“.

