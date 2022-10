David Pizarro: “Lobotka? Mi somiglia, Spalletti leale”

David Pizarro, ex giocatore della Roma, è stato intervistato dal quotidiano Il Messaggero: E su Roma-Napoli ed il suo ex tecnico Spalletti si e’ cosi espresso:

“Spalletti: Pregi: uomo generoso, onesto, leale, parla in faccia. Difetto: a volte sbrocca senza motivo. Scudetto? Penso di sì, ma è lunga. Occhio alle squadre del Nord. La Roma? Anni meravigliosi, la squadra giocava un calcio fantastico. Uno scudetto perso in Toscana: Empoli, Livorno… Capitolo Totti? È un qualcosa che non mi spiego. I primi anni erano culo e camicia. Poi, boh. È arrivato il momento che i due si facciano una bella chiacchierata”.

Il Napoli ha un nuovo Pizarro?

“Sì, finalmente l’ha trovato. Lobotka è l’uomo giusto, quello che mi somiglia di più”.

Può vincere lo scudetto?

“Penso di sì, ma è lunga. Occhio alle squadre del Nord”.

E la Roma?

“E’ forte, peccato per le assenze. Uno come Dybala non lo sostituisci facilmente. Zaniolo deve avere pazienza e fiducia in se stesso. Sarà un simbolo della Roma”.

