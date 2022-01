D’Aversa: “Siamo stati i primi a tirare. Napoli messo in difficoltà!”

Al termine del match tra Napoli e Sampdoria disputato allo Stadio Maradona e valevole per la 21ª giornata di campionato, ha parlato ai microfoni di DAZN l’allenatore della Sampdoria, Roberto D’Aversa.

Le sue dichiarazioni:

– “Serviva un miracolo, la fase difensiva stava andando bene, poi è arrivato il gol che è bastato al Napoli per vincere.”

– “Sì, è arrivato quel gol di Petagna col portiere che non stava bene. Abbiamo fatto poco e c’è rammarico ma siamo stati i primi a tirare in porta e nel secondo tempo li abbiamo messi in difficoltà.”

– “Perché la Sampdoria subisce tanti gol nei primi tempi e chi entra nel secondo tempo non riesce mai ad incidere?”

– “È anche vero che la maggior parte dei cambi non sono cambi offensivi, infatti ho messo Rincon e Yepes. Di offensivo c’era solo Caputo che non era in condizione. I giocatori offensivi sono mancati nel girone d’andata. Queste assenze hanno determinato tanto.”

– “Come mai Sampdoria migliore nel secondo tempo con Rincon?”

– “È arrivato ieri e ci ha dato più aggressività. Non avevo giocatori a disposizione sull’esterno ed ho dovuto adattare Gabbiadini.”

– “Che ne pensa della partita di Ciervo?”

– “È un giocatore di prospettiva ma deve ancora crescere sotto l’aspetto fisico. Ha delle qualità importanti, ha fatto una buona gara.”

