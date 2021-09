D’Aversa non ci sta: “Risultato troppo pesante, Ospina ha fatto miracoli”

“Una sconfitta che dispiace, è fin troppo esagerata nei numeri”. Queste le prime parole rilasciate da Roberto D’Aversa ai microfoni di Dazn immediatamente dopo il fischio finale.

Il tecnico della Sampdoria non ci sta a passare per la vittima del Napoli capolista: “Venivamo da ottime gare, il problema del turnover non era per oggi ma magari si presenterà domenica. Le condizioni fisiche erano ottime: lo dimostra il fatto che nel primo tempo abbiamo fatto bene con una squadra che, Leicester a parte, le ha vinte tutte…“.

In effetti, D’Aversa sottolinea la prestazione di spessore del portiere partenopeo. “Ospina ha fatto dei miracoli, negandoci due volte il gol invece il Napoli ne ha approfittato alla prima occasione, gli episodi influenzano il risultato, ma i giudizi non possono essere influenzati dal risultato finale. Meritavamo sicuramente un risultato diverso per come eravamo partiti”.

Leggi le dichiarazioni post partita di Osimeh

Leggi le dichiarazioni post partita di Spalletti

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati