“Danso rinnova con il Lens…Il Napoli vira s Mavropanos” Alfredo Pedulla’ fa il punto sul mercato azzurro

Novità su Kōnstantinos Mavropanos e Kevin Danso, obiettivi di mercato del Napoli. Ne parla il giornalista Alfredo Pedullà, volto di Sportitalia, attraverso il suo portale ufficiale:

“Le ultime notizia dalla Francia danno il Lens sempre più convinto di offrire il rinnovo fino al 2028 a Kevin Danso. In buona sostanza, la dirigenza del Lens non vuole perdere il suo difensore centrale dopo aver ceduto sia Seko Fofana che Lois Openda, entrambi partiti in questa sessione di trattative”.

“Sarebbe – ha aggiunto Pedullà – la conferma di quanto affermato dal direttore generale del club qualche giorno fa, dichiarazioni che parlavano di chiusura rispetto a qualsiasi possibilità di cessione. Così il Napoli potrebbe concentrarsi ulteriormente su Mavropanos dopo quanto vi abbiamo svelato nei giorni scorsi”.

“Lo Stoccarda ha aperto, operazione da circa 18-20 milioni più bonus, c’è concorrenza in Inghilterra e quindi bisogna avere prudenza. Ma il Napoli sta insistendo…”.

