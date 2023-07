Danso richiesta esagerata, si pensa a Bijol.

Danso richiesta esagerata del Lens, si pensa a Bijol.

Passato Kim ufficialmente al Bayern Monaco, il Napoli prosegue la caccia del difensore. In cima alla lista dei desideri c’è sempre Kevin Danso. Il Lens però, chiede 30 milioni per il suo giocatore, visto che ha già perso Fofana e Openda. Il centrale austriaco ha fatto sapere al proprio club, di non disprezzare la possibilità, di giocare nel campionato italiano.

Il Napoli, valuta Danso, non oltre i 18 milioni, troppa, dunque, la distanza tra domanda e offerta. Situazione in fase di stallo con i transalpini, torna ad interessare a questo punto, un nome della serie A. Quello di Jaka Bijol, dell’Udinese, che quest’anno ha collezionato 32 presenze in maglia bianconera, già seguito in passato. Lo sloveno interessa anche ad altre squadre italiane, viene valutato 20 milioni dalla società friulana. Una cifra che il Napoli spenderebbe sul 24enne , qual ora sia lui il prescelto. L’interesse si manifestò già a Gennaio, quando si capi’ la probabile partenza di Kim.

Nel frattempo Juan Jesus è tornato ad allenarsi in gruppo, dopo la botta alla caviglia di qualche giorno fa. Almeno per queste prime amichevoli, il 24 c’e’ la Spal, il reparto difensivo è ben coperto.

Nella serata di ieri, per la presentazione della squadra, De Laurentiis ha dato qualche indicazione. In primis sui rinnovi: vedremo chi ama veramente Napoli.

Chiaro messaggio alle situazioni aperte, con Zielinski e Lozano. Poi un’indicazione di mercato: per il 12 Agosto vi dirò dove possiamo arrivare.

Ad una settimana dall’ inizio del campionato, il Patron azzurro conta, evidentemente, di avere la rosa al completo. Di aver rinnovato il contratto con Osimhen, di aver preso il centrale per la difesa. Quindi a quel punto, di avere le idee più chiare sugli obiettivi, che la squadra azzurra può realmente perseguire, nella prossima stagione.

Almeno questa è la speranza, non solo del Presidente, ma soprattutto dei tifosi del Napoli.

